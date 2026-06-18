NATO Savunma Bakanları Ankara'da Toplandı

(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Savunma Bakanlarının, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde son kez bir araya geldiğini bildirerek, "Daha güçlü bir NATO'da daha güçlü bir Avrupa inşa etme yolunda kaydedilen ilerlemeyi, daha fazla kuvvet, daha fazla kaynak ve çok daha güçlü bir sanayi tabanıyla tartışacağız. Ukrayna'ya devam eden güçlü desteğimizi de ele alacağız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Savunma Bakanlarının, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi son kez bir araya geldiğini belirtti.

Rutte, "Daha güçlü bir NATO'da daha güçlü bir Avrupa inşa etme yolunda kaydedilen ilerlemeyi, daha fazla kuvvet, daha fazla kaynak ve çok daha güçlü bir sanayi tabanıyla tartışacağız. Ukrayna'ya devam eden güçlü desteğimizi de ele alacağız" ifadelerini kullandı.