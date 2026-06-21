NATO'ya Hayır İmza Sitesi Engellendi - Son Dakika
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NATO'ya Hayır İmza Sitesi Engellendi

21.06.2026 12:16
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TKH, NATO Zirvesi'ne karşı imza kampanyası yürüten web sitesinin mahkemece engellendiğini duyurdu.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi'ne karşı imza kampanyasını yürüttüğü "natoyahayir.tkh.org.tr" sitesinin, Amasya Sulh Ceza Mahkemesi tarafından erişime engellendiğini duyurdu.

TKH Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Partimiz tarafından 'NATO'ya hayır' başlıklı ve 'Ankara'da NATO zirvesi toplanmasını istemiyorum' içerikli imza kampanyasını yürüttüğü http://natoyahayir.tkh.org.tr sitesi Amasya Sulh Ceza Mahkemesi tarafından erişime engellenmiş bulunuyor. Partimize herhangi bir posta ya da e-posta aracılığıyla resmi bir tebligat yapılmamıştır. NATO'ya hayır demenin mahkeme kararıyla suç sayılması ibretlik bir karardır. NATO'ya hayır demek ne zamandan beri suç sayılmaktadır? Türkiye'de sansür artık sıradan bir vaka haline gelmiştir. Ancak daha önemlisi bir siyasi partinin faaliyetlerinin mahkeme kararıyla yasaklanması, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve baskı rejimini göstermektedir. NATO'ya hayır demeyi suç sayan mahkemenin vermiş olduğu kararın hukuki boyutu bir tarafa ama siyasi tarafı ülkemiz adına utanç vericidir."

Kaynak: ANKA

İmza Kampanyası, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO'ya Hayır İmza Sitesi Engellendi - Son Dakika

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