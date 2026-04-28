NATO yıllık liderler zirvesi geleneğini sona erdirmeye hazırlanıyor

NATO, 77 yıllık tarihinde ilk kez yıllık liderler zirvesi geleneğini sona erdirmeyi düşünüyor. Reuters'a konuşan beş diplomata göre, bazı üye ülkeler zirve sıklığını azaltmak istiyor. Bir diplomat, 2027'de Arnavutluk'ta yapılacak zirvenin muhtemelen son yıllık zirve olacağını ve Trump'ın görev süresinin son yılı olan 2028'de zirve düzenlenmeyeceğini belirtti. Başka bir diplomat ise bazı ülkelerin zirvelerin iki yılda bir yapılması yönünde baskı yaptığını, ancak nihai kararın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye ait olduğunu ifade etti.

Diplomatlar, Trump'ın etkisinin bir faktör olduğunu ancak daha geniş nedenlerin de rol oynadığını vurguluyor. Uzun süredir bazı analistler, yıllık zirvelerin önemli sonuçlar üretme baskısının uzun vadeli planlamayı gölgelediğini savunuyor. Bir diplomat, "İyi olmayan zirveler yerine daha az zirve yapmak daha iyi" dedi. Atlantic Council'den Phyllis Berry, zirve sayısının azaltılmasının NATO'nun işine odaklanmasına ve transatlantik gerginliği azaltmasına olanak tanıyacağını belirtti.

Bu yılki zirvenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılması planlanıyor. Trump'ın müttefiklerden savunma harcamalarını GSYH'nin %5'ine çıkarmasını talep etmesi ve Grönland üzerinde hak iddia etmesi gibi gerginliklerin zirveye damga vurması bekleniyor. 2018'deki NATO zirvesinde Trump, diğer müttefiklerin düşük savunma harcamalarını protesto ederek toplantıyı terk etmekle tehdit etmişti.