NATO Zirvesi İçin Devriye Görevi - Son Dakika
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NATO Zirvesi İçin Devriye Görevi

02.07.2026 14:19
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Ankara'da NATO Zirvesi güvenliği için atlı polisler devriye yaptı, 56 bin güvenlik personeli görevde.

ANKARA'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında yürütülen güvenlik tedbirlerinde görev alan atlı polisler, Başkent Millet Bahçesi'nde devriye görevi gerçekleştirdi.

Başkentte, NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında 56 bin emniyet ve jandarma personeli güvenlik görevinde bulunacak. Tedbirler kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri de başkentin farklı noktalarında görev aldı. NATO tedbirlerinde görev alan 22 at; kalabalık ortamlar, yüksek ses ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen, güvenlik hizmetlerinde kullanılan özel eğitimli atlar arasından seçildi. Atlı polisler, özellikle yoğun bölgelerde görünür güvenlik hizmetlerini yerine getirecek. Görev yapan tüm personel, yaka kamerası kullanarak hizmetlerin şeffaf, etkin ve güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.

ATLAR İLGİ OLDAĞI OLDU

NATO tedbirlerinin yürütülmesinde görevli atlı polislerden 16'sı, bugün Başkent Millet Bahçesi'nde devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Millet Bahçesi içinde devriye faaliyeti yürüten atlı polislere, kentte yaşayanlar da ilgi gösterdi. Özellikle yeleleri örülen 'Tomris' ve 'Tulpar' isimli atlar ilgi odağı oldu. Sanal medyada da paylaşılan atların yelelerinin kadın polisler tarafından örülüp, çözüldüğü ve bu şekilde şekil verildiği öğrenildi.Devriye faaliyeti yürüten 16 atlı polis ve motosikletli ekiplerin ay yıldız oluşturduğu anlar ise havadan görüntülendi. Polis ekiplerinin, NATO Zirvesi süresince kent genelindeki güvenlik ve trafik denetimleri aralıksız sürecek.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi İçin Devriye Görevi - Son Dakika

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