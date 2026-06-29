NATO Zirvesi İçin İşletmelere Destek Teklifi - Son Dakika
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NATO Zirvesi İçin İşletmelere Destek Teklifi

29.06.2026 18:04
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Uğur Poyraz, NATO Zirvesi nedeniyle oluşacak ekonomik kayıplara karşı işletmelere destek önerdi.

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Ankara'da uygulanacak güvenlik tedbirlerinden ekonomik olarak etkilenecek işletmelere destek sağlanmasını öngören kanun teklifi sundu. Teklifte, Temmuz ayına ilişkin kira stopajının alınmaması, işveren sigorta primi işveren hissesi ile Bağ-Kur primlerinin Hazine tarafından karşılanması önerildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, TBMM Başkanlığı'na "NATO Zirvesi Sebebiyle Ankara İli Genelinde Alınacak Tedbirlerin Sebep Olacağı Ekonomik Olumsuzlukların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sundu.

Kanun teklifinde Ankara genelinde faaliyet gösteren işletmelerin Temmuz ayına ait kira ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılmaması, Ankara'da faaliyet gösteren özel sektör işverenlerinin 2026 Temmuz ayına ait sigorta primlerinin işveren hissesinin Hazine tarafından karşılanması ve Ankara'daki esnaf, sanatkar ve kendi nam ve hesabına çalışanların 2026 Temmuz ayına ait malullük, yaşlılık, ölüm ve genel sağlık sigortası primlerinin tamamını Hazine'nin ödemesi öngörülüyor.

"NATO ZİRVESİ TEDBİRLERİ NEDENİYLE İŞLETMELERİN MÜŞTERİ ERİŞİMİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALACAK"

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da alınacak geniş güvenlik tedbirleri nedeniyle birçok ana arter, bağlantı yolu ve ticaret merkezine ulaşımı sağlayan güzergahların belirli sürelerle trafiğe kapatılacağı veya erişime kısıtlama getirileceği belirtildi.

Söz konusu tedbirlerin özellikle ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde faaliyet gösteren esnaf, küçük işletmeler ve diğer ticari işletmeler açısından ciddi gelir kayıplarına yol açacağı ifade edilen gerekçede, "Tedbirler nedeniyle işletmelerin müşteri erişimi önemli ölçüde azalacak, mal ve hizmet sunumunda aksamalar yaşanacak, birçok işletme ise faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kalacaktır. Bu durum, işletmelerin kendi kusurlarından kaynaklanmayan olağanüstü bir süreç olup ekonomik yükün yalnızca ticari işletmelerin üzerinde bırakılması hakkaniyet ilkesine uygun düşmemektedir" denildi.

Devlet tarafından alınan tedbirlerin ekonomik sonuçlarının da sosyal devlet ilkesi çerçevesinde dengeli biçimde paylaşılması gerektiği vurgulanan gerekçede, "Bu kapsamda, işletmelerin Temmuz ayına ilişkin kira ödemeleri üzerinden stopaj tevkifatının yapılmaması, nakit akışının korunmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca aynı döneme ilişkin işverenler tarafından çalışanları adına ödenen sosyal güvenlik primi işveren hissesinin ve kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ile işletme sahiplerinin Bağ-Kur primlerinin Hazine tarafından karşılanması, işletmelerin zorunlu mali yükümlülüklerini hafifleterek faaliyetlerini sürdürebilmelerine destek olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Gerekçede ayrıca, "Teklif ile alınan idari tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen işletmelerin geçici süreyle desteklenmesi, istihdamın korunması, ticari hayatın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ekonomik kayıpların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece sosyal devlet ilkesi doğrultusunda kamu güvenliği için katlanılan zorunlu fedakarlığın ekonomik yükünün toplumun belirli bir kesimi üzerinde yoğunlaşmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Uğur Poyraz, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi İçin İşletmelere Destek Teklifi - Son Dakika

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