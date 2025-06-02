NATO Zirvesi'nde Savunma Yatırımları Artacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lahey'de yapılacak zirvede müttefiklerin, savunma sanayi üretimini ve savunma yatırımlarını artırma kararı alarak ortak savunmaya olan bağlılıklarını göstermelerini beklediğini söyledi.

Rutte, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Nordik ülkeleri ve Ukrayna'dan temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Son yılların "en tehlikeli güvenlik ortamıyla" karşı karşıya olunduğunu belirten Rutte, "Savaşta değiliz ama barışta da değiliz. Bu nedenle caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmeye devam etmeliyiz." dedi.

Rutte, "Lahey zirvesinde, müttefiklerin savunma sanayi üretimini ve savunma yatırımlarını artırma kararı alarak ortak savunmamıza olan bağlılıklarını göstermelerini bekliyorum." diye konuştu.

Ocaktan bu yana Avrupalı müttefiklerden kendisine yöneltilen sorulardan birisinin ABD'nin NATO'ya bağlılığını sürdürüp sürdürmediği hakkında olduğunu belirten Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın defalarca bu bağlılığı dile getirdiğini hatırlattı.

Rutte, "Beklenti, savunmamız için daha fazla harcama yapmamız gerektiği için daha fazla harcama yapacağımız ve aynı zamanda harcamalarımızı ABD'nin şu anda yaptığı harcamalarla eşitlemenin adil olduğu yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltması hakkındaki soruyu cevaplayan Rutte, buna dair işaret olmadığını söyleyerek, "Mantıklı olan, zaman içinde biz gelişirken ABD'nin biraz daha Asya'ya yönelmesi. Ancak uzun vadede Avrupa'da çok güçlü bir konvansiyonel ABD varlığı olacağına kesinlikle inanıyorum." ifadesini kullandı.

Trump yönetimi, NATO içinde yükün eşit dağıtılmasını, Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın savunma harcamalarını artırmasını ve her ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) en az yüzde 5'ini savunmaya ayırmasını istiyor.

Rutte, daha önceki açıklamalarında yeni rakamın en az yüzde 3 civarında olması gerektiğini belirtmiş; 26 Mayıs'ta ise müttefiklerin Lahey'deki zirvede savunma harcamaları hedefinin GSYİH'nin 'toplamda yüzde 5'i olarak belirlenmesinde anlaşacaklarını varsaydığını söylemişti.

Zirvede, halihazırda yüzde 2 olan bu hedefle ilgili yeni bir rakam belirlenmesi planlanıyor.