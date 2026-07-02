NATO Zirvesi'nde Türkiye'yi Tanıtacak Kitapçıklar

NATO Zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda hizmet verecek taksilerde yabancı ziyaretçilere Türkiye'nin UNESCO listelerindeki kültürel ve tarihi değerlerini tanıtan kitapçıklar dağıtılacak.

Türkiye Tanıtma ve Kültürümüzü Yaşatma Platformu Başkanı Fikret Yıldız, AA muhabirine, platformun yaklaşık 18 yıldır Türkiye'nin yurt içinde ve dışında tanıtımına yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Platformun misyonunun Türkiye'nin kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerini dünya kamuoyuna tanıtmak olduğunu belirten Yıldız, bunun yanında Türkiye'nin farklı medeniyetlere ve inançlara gösterdiği saygının da uluslararası alanda anlatılması gerektiğini ifade etti.

NATO Zirvesi'nin Türkiye açısından önemli bir organizasyon olduğunu dile getiren Yıldız, zirve kapsamında ülkeye gelecek yabancı konuklara yönelik tanıtım materyalleri hazırladıklarını belirtti.

Yıldız, Esenboğa Havalimanı'nda görev yapan taksicilerin de ziyaretçilerin karşılanmasında önemli görev üstleneceklerine dikkati çekerek, "Taksi esnafımız gerek kıyafetleriyle gerekse ikramlarıyla bu konuda çok önemli bir misyon üstlendi. Biz de onlara bir katkı sunalım istedik. Türkiye'nin tanıtımı için hazırladığımız kitapçıkları Esenboğa'daki taksi esnafına dağıttık. Onlar da gelen misafirlere bu kitapçıkları hediye edecekler." diye konuştu.

Kitapçıklardaki QR kodlar sayesinde içeriklere farklı dillerde de erişilebilecek

Daha önce aynı çalışmayı ilköğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiklerini anlatan Yıldız, "İnşallah taksici esnafımızın yapmış olduğu bu çalışmada çorbada bir tuzumuz olur ve gelen misafirlere ülkemizi en iyi şekilde tanıtırız. Resmen bir tanıtma seferberliği yapılıyor. Gelen misafirlerin memnuniyeti kadar ülkemizi tanımaları da bizler için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, kitapçıkta Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ve Geçici Liste'deki alanların yanı sıra somut olmayan kültürel miras unsurları ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan değerlerin bulunduğunu belirtti.

Kitapçıklardaki QR kodlar sayesinde içeriklere farklı dillerde erişilebildiğini anlatan Yıldız, hazırladıkları materyalleri Kültür ve Turizm Bakanlığıyla da paylaştıklarını söyledi.