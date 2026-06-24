NATO Zirvesi'ne Medya Akreditasyonu Reddedildi

(ANKARA)- Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni izlemek için başvuruda bulunan çok sayıda medya kuruluşunun akreditasyon talebi reddedildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ni takip etmek üzere başvuruda bulunan Halk TV, Nefes, Sözcü TV, Cumhuriyet, ANKA Haber Ajansı, Medyascope, T24, YetkinReport ve İlke TV'nin de aralarında olduğu çok sayıda basın ve yayın organının akreditasyon talebi reddedildi.

Akreditasyon talebinde bulunan basın mensuplarına karar, NATO Stratejik İletişim Ofisi'ne bağlı akreditasyon birimi tarafından e-posta yoluyla bildirildi. Mesajda, "Ankara'da gerçekleşecek zirveyi takip etmek amacıyla yaptığınız başvuru için teşekkür ederiz. Üzülerek belirtiyorum ki medya akreditasyon talebiniz bu sefer karşılanamıyor. Nihai olan bu kararın gerekçelerini açıklayamıyorum. Toplantının kamuya açık bölümlerini NATO web sitesinden takip edebilir ve NATO'nun çalışmalarıyla ilgili sorularınız için web sitemizdeki form üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.