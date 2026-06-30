NATO Zirvesi Öncesi Bütçe Uyarısı - Son Dakika
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NATO Zirvesi Öncesi Bütçe Uyarısı

30.06.2026 21:56
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ABD'li diplomat Whitaker, NATO ülkelerinin savunma bütçesini yüzde 5'e çıkarma taahhüdünü hatırlattı.

ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, temmuz ayında Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde, müttefik ülkelerin savunma için yüzde 5'lik bütçe taahhüdünde bulunduklarını hatırlatarak erken uyarıda bulundu.

Whitaker, Newsmax kanalına verdiği röportajda, NATO ülkelerinin daha önce bütçelerinin en az yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırma sözünü hatırlatarak Ankara'da düzenlenecek zirvede bu sözün yerine ne kadar getirildiğinin görüleceğini ifade etti.

"Müttefikler, yüzde 5'lik taahhütte bulunmalarından bu yana ilk karnelerini alacaklar." diyen Whitaker, ABD'nin 2027 yılı için savunma harcamalarına ayıracağı 1,5 trilyon dolarlık bütçeyle bu yüzdenin "hayli üzerinde" kalacağını ve bu konuda "öncülük edeceğini" söyledi.

Whitaker, "Başkan'ın (Donald Trump) liderliğinde müttefiklerin sorumluluk üstlenmesini, bizi örnek almasını ve nihayetinde kendi konvansiyonel savunmalarını bizzat üstlenmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

ABD'li diplomat, Avrupa ülkelerinin, kıta Avrupası'nın "konvansiyonel savunma sorumluluğunu üstleneceğini ve bunu mutlaka yapması gerektiğini" kaydetti.

NATO üyesi devletler, ABD Başkanı Trump'ın isteği üzerine savunma harcamaları için gayri safi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ini ayırma sözü vermişti.

Haziran 2025'te Lahey'de gerçekleştirilen NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde, İttifak ülkelerinin 2035'e kadar savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma konusunda mutabık oldukları bilgisi yer almıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Öncesi Bütçe Uyarısı - Son Dakika

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