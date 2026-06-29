NATO Zirvesi Protestosunda Gözaltılar - Son Dakika
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NATO Zirvesi Protestosunda Gözaltılar

29.06.2026 18:45
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İstanbul'da NATO Zirvesi'ni protesto eden 11 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden Halkevleri ve Öğrenci Kolektiflerinden 11 kişi gözaltına alındı.

Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri, İstanbul'da "NATO defol" yazılı pankart ve "NATO defol, bu memleket bizim", "Katil ABD, ülkemizden defol", "Katil ABD, işbirlikçi AKP" sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Akaretler Yokuşu'nda grubun önü polis tarafından kesildi ve ardından 11 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Protestosunda Gözaltılar - Son Dakika

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