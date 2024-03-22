Nazilli Belediyesi, çiftçilere 20 bin incir fidanı dağıttı

Nazilli Belediyesi tarafından çiftçilere 20 bin incir fidanı dağıtıldı.
Nazilli Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çiftçilerimizle el ele" projesi kapsamında 20 bin incir fidanı yetiştirildi.
Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte üreticilere incir fidanı verildi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, fidanların üretiminde emeği geçen personellere teşekkür etti.
Tarımsal üretimi artırmak için hazırlanan çalışmalara destek olduklarını vurgulayan Özcan, bu tür projelerin devam edeceğine inandığını dile getirdi.
Programa, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti İlçe Başkanı Volkan Beyazıt ile Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Esat Ergüler de katıldı.
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