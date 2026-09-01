Nazilli'de adli yıl töreni: Başsavcı Karartı suç önceliklerini açıkladı - Son Dakika
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Nazilli'de adli yıl töreni: Başsavcı Karartı suç önceliklerini açıkladı

Nazilli\'de adli yıl töreni: Başsavcı Karartı suç önceliklerini açıkladı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeni adli yıl dolayısıyla düzenlenen törende Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ve Aydın Barosu temsilcisi Emel Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Başsavcı Karartı, uyuşturucu, yasa dışı bahis, kara para aklama ve örgütlü suçlarla etkin mücadele edeceklerini, faili meçhul cinayetlerin de öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de katıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla tören düzenlendi.

Nazilli Adliyesi önündeki törende Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ve Aydın Barosu temsilcisi Emel Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Başsavcı Karartı, burada yaptığı konuşmada "Uyuşturucu, yasa dışı bahis, kara para aklama, örgütlü suçlarla etkin mücadele, faili meçhul cinayetler önceliklerimiz arasındadır. Sadece suçla mücadele değil insan onurunu merkeze alan bir adalet anlayışının tesisi için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ile Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nazilli'de adli yıl töreni: Başsavcı Karartı suç önceliklerini açıkladı - Son Dakika

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