Nazilli'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

15.03.2026 14:41
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 14 yaşındaki A.G.'nin motosiklet kazasında üç kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üç kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki A.G'nin kullandığı 09 NS 629 plakalı motosiklet Mehmet Özalp Bulvarı'nda Y.A. (17) idaresindeki 09 ALV 938 motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile 09 ALV 938 motosikletteki O.T. (17) yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.G. ve Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Y.A'nın manevra yaptığı sırada A.G'nin motosikletle çarptığı, ardından tarafların yola düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar görülüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Nazilli, Güncel, Aydın, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

15:12
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
14:49
Türkiye’ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
14:41
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
