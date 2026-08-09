Nazilli'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet Ergen hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Ergen (28) idaresindeki 09 AND 746 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolunun Ziya Gökalp Caddesi'nde E.K. (23) yönetimindeki 09 AUB 033 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler otomobil sürücüsü E.K'yi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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