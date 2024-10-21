Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anını güvenlik kamerası kaydetti.
M.S'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda O.B yönetimindeki 09 AGG 217 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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