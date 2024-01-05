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Nazilli'de motosiklet, otomobil ve hafif ticari araç karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
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Nazilli'de motosiklet, otomobil ve hafif ticari araç karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki sürücü yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet, otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kazanın ardından yola dökülen yağ ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Nazilli\'de motosiklet, otomobil ve hafif ticari araç karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki sürücü yaralandı
05.01.2024 - 15:17,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sümer Mahallesi'ndeki 379 Sokak'ta Y.A.A. (17) idaresindeki 48 AJR 698 plakalı motosiklet, 34 Sokak kesişiminde, M.C. yönetimindeki 35 ACC 3216 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Y.A.A'ya, F.Ö. yönetimindeki 20 DM 461 plakalı hafif ticari araç da çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

A.A.Y, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüleri M.C. ile F.Ö. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza sonrası yola dökülen yağ, belediye ekiplerince temizlendi.

Kaynak: AA
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