Nazilli'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nazilli'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Nazilli\'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, V.S. (18) idaresindeki motosiklet ile Ö.G'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan V.S. yaralandı ve Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ö.G, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

27.03.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, V.S. (18) idaresindeki 09 ALL 019 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda Ö.G'nin kullandığı 44 PC 133 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan V.S. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ö.G, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Nazilli, Aydın, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla'daki Şeyh Muslihittin Camisi'nde Leylekler Yine Yuvalarını Kurdu
    15:36 Muğla'daki Şeyh Muslihittin Camisi'nde Leylekler Yine Yuvalarını Kurdu

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Şeyh Muslihittin Camisi'ne her yıl yuva kuran leylekler, bu yıl da geleneği sürdürdü. Camiye yerleşen leylekler, mahalle sakinleri ve cemaat tarafından ilgiyle karşılandı. Cami görevlisi, leyleklerin mahallede güzellik oluşturduğunu ve insanların onlarla vakit geçirmekten memnun olduğunu belirtti.

  • Manisa'da Evde Oynarken Hayatını Kaybeden Bebek ve Büyük Dede Aynı Gün Defnedildi
    15:35 Manisa'da Evde Oynarken Hayatını Kaybeden Bebek ve Büyük Dede Aynı Gün Defnedildi

    Manisa'da evde oynarken devrilen komodinin altında kalan 15 aylık Vedat Ayaz Şamlı ile bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan dedesi Ahmet Yörük aynı gün vefat etti. Dede ve torunu bugün aynı camide kılınan namaz sonrası son yolculuğuna uğurlanırken, minik Vedat Ayaz'ın tabutuna bağlanan balonu yürek dağladı.

  • CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu, OSB'deki Fabrikaları Ziyaret Etti
    15:33 CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu, OSB'deki Fabrikaları Ziyaret Etti

    CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu, seçim çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalara ziyarette bulundu. Molu, OSB'de ziyaret ettiği işletmelerde işçilerle buluştu ve ekonomik krizin üretim üssü sanayileri olumsuz etkilediğini belirtti. Molu, 1 Nisan'dan itibaren halkın bambaşka bir Türkiye ile tanışacağını ve iktidar partisinin birçok yerel yönetimi kaybedeceğini ileri sürdü.

  • Çorum'da Asayiş ve Güvenlik Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
    15:32 Çorum'da Asayiş ve Güvenlik Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

    Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 6 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet, 116 adet fişek, 54 adet sentetik ecza maddesi, 1,1 gram metamfetamin maddesi, 51 gram esrar, 1,86 gram bonzai maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet telsiz ele geçirildi. Ayrıca, yapılan denetimlerde 6 sürücüye 59 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.

  • Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'li temsilcilerle görüştü
    15:32 Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'li temsilcilerle görüştü

    Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de ABD'li ticari, stratejik ve akademik toplulukların temsilcileriyle bir araya geldi.

  • Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşlar başlıyor
    15:31 Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşlar başlıyor

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde zarar gören Hatay Havalimanı, 29 Mart tarihi itibarıyla çift yönlü uçuşlara açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da havalimanında incelemelerde bulundu. Havalimanı, zemin taşıma gücünün artırılması ve yeni yapılarla güçlendirilmesiyle 2026 yılında tamamlanması hedeflenen çalışmalarla daha da güçlendirilecek.

  • Antalya'da 1000 Adet Sentetik Ecza ve Narkotik Madde Ele Geçirildi
    15:31 Antalya'da 1000 Adet Sentetik Ecza ve Narkotik Madde Ele Geçirildi

    Antalya'da yapılan operasyonlarda 1000 adet sentetik ecza ile çeşitli türlerde narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yakalanan 14 şahıstan 10'u tutuklandı.

  • Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
    15:30 Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

    Ardahan-Göle karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde durdurulan bir minibüste yapılan aramada, 27,4 gram metamfetamin, 0,85 gram reçine esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Artvin'de Tünel İçinde Kaza: 7 Kişi Yaralandı
    15:29 Artvin'de Tünel İçinde Kaza: 7 Kişi Yaralandı

    Artvin'de tünel içinde aydınlatma çalışması yapan işçilerin bulunduğu 'manlift' adı verilen asansöre yolcu minibüsü çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza Yusufeli-İspir karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

  • Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Down Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti
    15:29 Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Down Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti

    Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Down Futsal Milli Takımı'nın başarısını kutlayarak, sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde eden Kocasinan Spor Kulübü'nü vurguladı. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirten Çolakbayrakdar, takımın gelecek yıl dünya şampiyonasında da başarılı olmasını diledi.

  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Nakliyeciler Sitesi'ni Ziyaret Etti
    15:29 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Nakliyeciler Sitesi'ni Ziyaret Etti

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nakliyeciler Sitesi'ni ziyaret ederek, bölgede bulunan esnafla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, uluslararası ve ulusal nakliyecilerin çağdaş, modern bir ortamda hizmet vereceği, şehrin batı tarafında kuzey çevre yolu üzerinde yer alacak 'Lojistik Merkezi' projesi hakkında esnafa bilgiler verdi.


14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Trabzon’da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti Trabzon'da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
12:22 Almanya’ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri’nden tepki Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki
12:14 ABD’de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi ABD'de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:49 Hrant Dink davasında tutuklu sanık: Cinayetten 6 ay önce bilgimiz vardı Hrant Dink davasında tutuklu sanık: Cinayetten 6 ay önce bilgimiz vardı
13:57 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi Tek tek sorgulamaya başladılar Karabük Üniversitesi'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar
13:16 Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür
11:42 Özkan Uğur’un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner’e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık Özkan Uğur'un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık
11:35 Antalya’da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı
11:29 İsrailli vekilden Netanyahu’ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman İsrailli vekilden Netanyahu'ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman
10:34 Sancaktepe’de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 15:36:54. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement