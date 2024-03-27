Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, V.S. (18) idaresindeki 09 ALL 019 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda Ö.G'nin kullandığı 44 PC 133 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan V.S. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Ö.G, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika
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