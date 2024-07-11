Aydın'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında örgütün elebaşı O.S'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 620 gram sentetik uyarıcı, 54 gram esrar, tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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