Nazilli'de Yağışlar Evi Yıktı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yağışlardan etkilenen müstakil evin duvarının yıkılması sonucu hasar oluştu.
Pınarbaşı Mahallesi 11 Sokak'ta Sevgi Atılgan'a ait evinin bir bölümü, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle yıkıldı.
Olay sırasında 11 yaşındaki engelli çocuğu Cihat Sarp ile evde bulunan Atılgan, son anda dışarıya çıktı.
Ev ve içindeki eşyalarda hasar meydana geldi.
Gazetecilere açıklama yapan Atılgan, eşyalarının çoğunun içeride kaldığını ve canlarını güçlükle kurtardıklarını söyledi.
