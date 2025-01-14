Nazım Hikmet, 123. doğum yılında müzikli gösteriyle anılacak

Güncel

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şair ve Yazar Nazım Hikmet'i doğumunun 123'üncü yılında Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşecek "Hikmet'in Oğlu" isimli müzikli gösteriyle anacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, edebiyat ve sanatseverler için unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Büyük şair Nazım Hikmet, doğumunun 123'üncü yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından anlamlı bir etkinlikle anılacak.

Sanat yönetmenliğini Alpdoğan Esenoğlu'nun üstlendiği "Hikmet'in Oğlu" adlı müzikli gösteri, şairin yaşamını, aşklarını, mücadelesini sahneye taşıyacak. Nazım Hikmet'in eserlerinden bestelenmiş parçalardan oluşacak performans, 15 Ocak Çarşamba akşamı Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda saat 20.30'da sahnelenecek. Etkinliğe tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.