Nazım Hikmet Almanya'da Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazım Hikmet Almanya'da Anıldı

19.07.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nürnberg'de düzenlenen etkinlikte Nazım Hikmet'in şiirleri ve hayatı anıldı, tiyatro oyunu sahnelendi.

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) - Ünlü şair Nazım Hikmet Ran, Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen programla anıldı. Etkinlikte Nazım Hikmet'in yaşamı, edebi mirası ve umut dolu dizeleri bir kez daha izleyicilerle buluştu.

Dialog Derneği'nde düzenlenen anma programında Nazım Hikmet'in şiirleri okundu. Etkinlik kapsamında, şairin polis nezaretinde sorgulanışı, mahkemede yargılanışı ve cezaevi yıllarını konu alan "63. Yılında Nazım'ı Anıyoruz" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Hasan Polat'ın yazıp yönettiği, yönetmen yardımcılığını Fatma Gül Polat'ın üstlendiği oyunda Hıdır Yılmaz, Hakan Ünlü, Cenkay Sezer, Barış Kaya, Bengisu Öztaş ve Mine Çakar rol aldı.

Etkinlikte konuşan yönetmen Hasan Polat, haziran ayının yalnızca Nazım Hikmet'in değil, Orhan Kemal ve Ahmed Arif gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin de ölüm ayı olduğunu belirterek, bu nedenle anma programında Orhan Kemal ve Ahmed Arif'in Nazım Hikmet için yazdığı şiirlere de yer verdiklerini söyledi. Polat, konuşmasında Sivas Madımak Oteli, Çorum ve Maraş katliamlarının unutulmaması gerektiğini de vurguladı.

Dialog Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şahin ise, "Nazım Hikmet, hapishanenin beton duvarları arasında dahi gökyüzünü ve denizleri düşleyebilen bir sanatçıydı. Nazım'ın fikri ve ruhu hiçbir zaman parmaklıklar arasına sığmadı. Umudunu korudu, memleketine olan tutkusunu ve insan sevgisini hiçbir zaman kaybetmedi. Bugün dünyanın dört bir yanında dizeleri okunuyorsa, bunun sebebi Nazım'ın insanı en yalın ve en gerçek haliyle anlatabilmesidir. Nazım, sevinçlerimizi, acılarımızı, direnişimizi ve umudumuzu kusursuz bir şekilde dizelerine yansıtmıştır. Bu yüzden onun dizelerinde hepimiz kendi hikayemizden bir parça buluruz" dedi.

Programın sonunda ses sanatçısı Devrim Seven, Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelenen "Mavi Liman", "Memleket" ve "Güzel Günler Göreceğiz" adlı eserleri seslendirdi.

Kaynak: ANKA

Nazım Hikmet Ran, Kültür Sanat, Etkinlik, Edebiyat, Nürnberg, Almanya, Güncel, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazım Hikmet Almanya'da Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

14:33
İstanbul’daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
14:01
Bu görüntünün faturası ağır oldu Ceza 232 bin lirayı aştı
Bu görüntünün faturası ağır oldu! Ceza 232 bin lirayı aştı
13:50
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
13:41
ABD, İran’da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
12:48
İran’ın gizli silahı ilk kez sahnede ABD’nin savunma kalkanını yıktı geçti
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti
12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 14:36:12. #7.12#
SON DAKİKA: Nazım Hikmet Almanya'da Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.