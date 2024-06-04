Nazım Hikmet\'in anısına oyun sahnelendi

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(İZMİR)- Nazım Hikmet, ölümünün 61. yılında Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği ve Erkan Bektaş'ın sahnelediği "Şeyh Bedreddin Destanı" oyunuyla anıldı. Başkan Işık "Yokluğunu kesik bir kol gibi omuz başımızda hissettiğimiz Nazım Hikmet'i saygıyla anıyorum" dedi.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, 3 Haziran 1963'te yaşama veda eden dünya şairi Nazım Hikmet, ölümünün 61. yılında anıldı. Nazım Hikmet'in eserinden tiyatro sahnesine uyarlanan ve Erkan Bektaş'ın muhteşem bir oyunculukla sahneye taşıdığı "Şeyh Bedreddin Destanı" oyunu, büyük ustanın anısına sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Nazım Hikmet sahnesinde düzenlenen etkinliğe Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Nazım Hikmet'in ölümsüz eserini sahneye taşıyan Erkan Bektaş'ı büyük bir dikkatle izleyen seyirciler, sanatçının performansını ayakta alkışladı.

Oyunun sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Ünal Işık, oyuncu Erkan Bektaş'a anı objesi takdim ederek teşekkür etti. 1980 darbesinin ardından kitapların yasak olduğu yıllarda Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı Destanı kitabına arkadaşı sayesinde ulaştığını anlatan Başkan Ünal Işık, "Şeyh Bedreddin Destanı'nı lise birinci sınıftayken okumuştum. Öyle etkilemişti ki beni defalarca okudum. Kurtuluş Savaşı'nın boşa verilmediğini, özgürlüğün ve bağımsızlığın bizim damarlarımızda dolaşan kanda mevcut olduğunu o gün anladım. Kurtuluş Savaşı Destanı kitabını okuduktan sonra Nazım Hikmet hayranı oldum. Neredeyse tüm şiirlerini okuduğum, birçok şiirini de ezbere bildiğim büyük ustanın yokluğunu, kesik bir kol gibi omuz başımda hissediyorum. Nazım'ın yokluğu ülkemiz için çok büyük kayıptır. Ülkesini çok seven Nazım'ın ömrü, sürgünlerde geçti. Anadolu'da bir köy mezarlığında, bir çınar ağacının altında yatmayı vasiyet eden Nazım Hikmet, ne yazık ki memleketinden çok uzaklarda yatıyor. Nazım'ın şiirleri tüm dünyaya ulaşmışken biz yanı başımızdaki ülkeden onun mezarını ülkemize taşıyamadık. Dilerim bir gün mezarı çok sevdiği Anadolu'ya taşınır" diye konuştu.