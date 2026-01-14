Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Nâzım Hikmet Şiir Ödülü' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Nâzım Hikmet Şiir Ödülü'

14.01.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet'in mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenen 'Nazım Hikmet Şiir Ödülü' için başvuruları toplamaya başladı. Başvurular 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek ve kazanan eser için 50 bin lira ödül verilecek.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk edebiyatına ve Türkçeye evrensel ölçekte değer katan Nazım Hikmet'in düşünsel mirasını ve şiir anlayışını yaşatmak amacıyla düzenlenen "Nazım Hikmet Şiir Ödülü" için başvurular başladı.

Şair ve yazar Nazım Hikmet, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Nazım Hikmet Şiir Ödülü' için başvurular, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

Ödül almaya hak kazanan eser, Ali Özgür Özkarcı, Olcay Akyıldız, Devrim Dirlikyapan, Asuman Susam ve Betül Tarıman'dan oluşan seçici kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenecek. Belirlenen eserin sahibine ise 50 bin lira ödül verilecek.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru koşulları için https://www.bursakultursanat.com/ internet adresini ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Nâzım Hikmet Şiir Ödülü' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
İstanbul’un en eski pastanesi Baylan’ın kaçak bölümleri yıkılıyor İstanbul'un en eski pastanesi Baylan'ın kaçak bölümleri yıkılıyor
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı 4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 12:48:36. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Nâzım Hikmet Şiir Ödülü' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.