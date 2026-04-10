Ankara Keçisi Yetiştiriciliğinde Kadın Girişimci Başarısı: 6 Yılda 300'den 1300 Hayvana Ulaştı

Ankara'da, 2 çocuk annesi Nazlı Uyar, tekstil ve ev dekorasyonu sektöründeki işini bırakarak devlet desteği ile başladığı Ankara keçisi yetiştiriciliğinde 6 yılda 300 hayvandan 1300 başa ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tiftiği tekstil sanayisinde yüksek kaliteli ürünlerde kullanılan Ankara keçisinin sayısını artırmak için destek projeleri geliştiriyor. 2025 yılında 122 bin 104 keçiden elde edilen tiftik için 55 milyon 592 bin 676 lira destek sağlandı. Ankara Keçisi Halk Elinde Islah Projesi kapsamında ise 48 bin 693 baş hayvan için 35 milyon 144 bin lira ödeme yapıldı.

Nazlı Uyar, 2020 yılında ıslah projesine başvurdu ve Çubuk ilçesinde kurduğu çiftliğinde işletmesini geliştirerek 3 kişiye istihdam sağladı. Eşinin teşvikiyle başladığı işte keçilerle güçlü bir bağ kurduğunu belirten Uyar, "Kadınlar 'erkek işi' deyip geri durmasın. Gerçekten çok keyifli bir iş" dedi. Günlük hayatının büyük bölümünü keçilerle geçirdiğini, özellikle doğum dönemlerinde yoğun çalıştığını ifade etti.

Ankara Keçisi Halk Elinde Islah Projesi sorumlusu Ziraat Mühendisi Bülent Uyar ise Ankara keçisinin tarihsel önemine dikkat çekerek, 1970'lerde 6 milyon olan sayının bugün 120-130 bin civarına düştüğünü söyledi. Islah çalışmalarıyla kaliteyi artırmayı hedeflediklerini belirten Uyar, devlet desteklerinin sektörde motivasyon sağladığını vurguladı. Soft kumaş üretimine de değinen Uyar, bu ata mirasını yaşatmak için çalıştıklarını ifade etti.