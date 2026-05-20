Nazlıaka: Yoksulluk ve İşsizlik Derinleşiyor

20.05.2026 18:48
CHP'li Aylin Nazlıaka, Türkiye'de yoksulluk ve işsizlik sorunlarına dikkat çekti, çözüm önerileri sundu.

(ELAZIĞ) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, "Bugün Türkiye'de kadınlar, çocuklar, yaşlılar, emekliler, engelliler, toplumun tüm kesimleri çok ciddi bir yoksunluk içerisinde. Sadece iktidara yakın küçük bir zümre bugün hayatından memnun. Dolayısıyla yoksulun daha yoksul, zenginin daha zengin olduğu bu düzeni CHP iktidarında sona erdireceğiz" dedi.

Nazlıaka, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği Elazığ'da partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Aile ve Nüfus 10 Yılı genelgesini paylaştığını anımsatan Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile bir gecede, yasama faaliyetleri gözetilmeden, paydaşların fikri alınmadan, sivil toplum örgütlerine sunulmadan yayınlanan bu genelgeye göre kırsal ve kentsel nüfusun dengelenmesi hedefleniyor. Herkese 'kırsala geri dönün' mesajı veriliyor. Ama biz sabah köylerde yaptığımız ziyaretlerde bir kez daha gördük ki kırsalda genç nüfus kalmamış. Kimi üniversiteyi bitirmiş, atanamadığı için hayallerini bir bavula koymuş, çareyi yurt dışında aramış, orada yaşamaya başlamış. Kimi göç ederek kente taşınmış. Ama köylüler diyor ki; 'Biz bu yaşta yanımızda çocuklarımızın, torunlarımızın olmasını isterdik.' Gerçekten de köy nüfusu ile şehir nüfusunu dengelemek gibi bir hedefi olsaydı iktidarın, ona göre politikalar üretirdi."

"SARI SENDİKALARLA İŞÇİNİN ÖRGÜTLENME HAKKINI ELLERİNDEN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İşsizlik oranlarının özellikle gençler için büyük bir sorun olduğunu belirten Aylin Nazlıaka, hükümetin sendikalaşmaya yönelik baskıları olduğunu da dile getirdi.

Başta yoksulluk, yoksunluk ve işsizlik olmak üzere yurttaşların ciddi bir gelecek kaygısı içinde olduğunu söyleyen Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'deki toplam işsiz sayısı, 27 Avrupa Birliği ülkesinin toplamındaki işsiz sayısından fazla. Türkiye Cumhuriyeti'nde geniş tanımlı işsiz sayısı 13,5 milyonken Avrupa Birliği ülkelerindeki toplam işsiz sayısı 13 milyon. Özellikle gençlerimiz açısından işsizlik büyük bir sorun. Çünkü hayatlarının en verimli, en üretken döneminde 'ev gençleri' oluştu. Her dört gencimizden biri işsiz ve gençlerimiz gelecek kaygısı nedeniyle çareyi yurt dışında aramak durumunda kalıyor. Diğer tarafta çalışan işçiler açısından da güvenceli iş bulma sorunu var ve kayıt dışı istihdamın bu kadar yüksek olduğu bir ortamda sendikalaşmaya dönük ciddi bir olumsuz tavır var iktidar tarafında. Onun için sarı sendikalarla işçinin, emekçinin örgütlenme hakkını ellerinden almaya çalışıyorlar."

"SADECE İKTİDARA YAKIN ZÜMRE HAYATINDAN MEMNUN"

Nazlıaka, yoksulluğun da her geçen gün derinleştiğini, zam üzerine zam yağdığını söyledi. Ülkenin en temel sorunlarından birinin enflasyon olduğunu hatırlatan Nazlıaka, sağlıklı gıdaya erişimin de bugün çok ciddi bir problem olduğunu belirtti. Türkiye'nin gıda enflasyonunda dünyada ilk 5 ülke arasında bulunduğunu ifade eden Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Kadın işsizliğinde OECD ülkeleri arasında birinciyiz. Çocuk yoksulluğunda Avrupa ülkeleri içerisinde ikinci sırada yer alıyoruz. Her üç çocuğumuzdan biri yoksul ve sağlıklı gıdaya erişemediği için çocuklarımızda bodurluk oranı çok yükseldi. Beş yaş altındaki çocuklarda bodurluk oranı yüzde 10'larda. TÜİK bile itiraf ediyor ki her gün et, süt ya da balık yiyebilen çocuk oranı sadece yüzde 12,5. Çocuklarımızın yüzde 63,7'si makarna veya ekmekle besleniyor. Dolayısıyla sağlıklı ve çeşitli gıdaya erişemediği için çocuklarımızın geleceği de büyük bir tehlike altında. Suya erişim imkanı yok. Çocuklarımız içme suyuna para karşılığında ulaşabiliyor. Bazen o parayı verecek güçleri olmadığı için su bile içemiyorlar. Bugün Türkiye'de kadınlar, çocuklar, yaşlılar, emekliler, engelliler, toplumun tüm kesimleri çok ciddi bir yoksunluk içerisinde. Sadece iktidara yakın küçük bir zümre bugün hayatından memnun. Dolayısıyla yoksulun daha yoksul, zenginin daha zengin olduğu bu düzeni CHP iktidarında sona erdireceğimizi buradan bir kez daha belirtiyoruz."

Nazlıaka daha sonra fabrikalarda çalışan işçileri ziyaret ederek onları dinledi.

Kaynak: ANKA

