NDS Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Alexandre Seurat kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NDS Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Alexandre Seurat kazandı

NDS Edebiyat Ödülü\'nü Fransız yazar Alexandre Seurat kazandı

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sion'lular Derneği tarafından düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü'nü bu yıl, Fransız yazar Alexandre Seurat'ın 'Sakar' romanı kazandı. Ödülü kazanan eser, çocuğa şiddet temasını yalın bir üslupla anlatarak okuyucuya derin bir etki bırakıyor. Ödül töreni, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

09.05.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sion'lular Derneği tarafından düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü'nü bu yıl, "Sakar" romanıyla Fransız yazar Alexandre Seurat kazandı.

Konuya ilişkin açıklamaya göre 2008'den bu yana düzenlenen Edebiyat Ödüllerinin jürisinde Liz Behmoaras, Emel Kefeli, Özlem Yüzak, Yazgülü Aldoğan, Arzu Öztürkmen, Tara Civelekoğlu, Tomris Alpay, Zeynep Sabuncu ve Zeynep Seza Yılmaz yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen jüri başkanı Behmoaras, bu sene ödül alan esere ilişkin, "Seurat, ilk eseri olan bu kitapta, evrensel ve güncel bir konu olan çocuğa şiddet teması üzerine, süsten yoksun, yalın bir üslupla yazılı ama yüreğe bir yumruk gibi inen bir hikaye aktarmayı başarıyor. Soluk soluğa okunan metnin ilk satırından sonuncusuna, her toplumun hala mücadele etmekle birlikte bazen karşısında çaresiz kaldığı bu trajediden bir örneği gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

İlki 2008'de düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü bu yıl İstanbul'daki Fransız Sarayı'nda, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Edebiyat, İstanbul, Türkiye, Fransa, Yalın, Edebiyat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NDS Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Alexandre Seurat kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:13 Kuledekiler “Kesin Karslı“ demişti İşte İstanbul Havalimanı’nda faciayı önleyen pilotlar Kuledekiler "Kesin Karslı" demişti! İşte İstanbul Havalimanı'nda faciayı önleyen pilotlar
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
16:50 Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
16:28 Beşiktaş’ta deprem Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı Beşiktaş'ta deprem! Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı
16:05 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
15:40 Bakırköy’de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı Bakırköy'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı
15:13 Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 17:09:00. #1.12#
SON DAKİKA: NDS Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Alexandre Seurat kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement