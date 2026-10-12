Nebatiye'de güvenlik görevlisi, İsrail saldırısından kalan cismin patlamasıyla öldü - Son Dakika
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Nebatiye'de güvenlik görevlisi, İsrail saldırısından kalan cismin patlamasıyla öldü

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Lübnan'ın güneyindeki Ayn İbil beldesinde, İsrail saldırılarından kalan şüpheli cismin patlamasıyla güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Kefertebnit'e hava saldırısı düzenledi; topçu ateşiyle güneydeki birçok belde bombalandı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Ayn İbil beldesinde, İsrail saldırılarından kalan şüpheli bir cismin patlaması sonucu bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Edgar Cilo adlı güvenlik personeli sabah saatlerinde Ayn İbil beldesinin dış kesimlerindeki bir tarım arazisinde çalıştığı sırada patlama meydana geldi.

İsrail saldırılarından kalan şüpheli cismin infilak etmesi sonucu Cilo yaşamını yitirdi.

Öte yandan ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Kefertebnit beldesine hava saldırıları düzenledi.

İsrail topçuları da gece saatlerinden bu yana güneydeki Mansuri, Yatır, Haris ve Kefertebnit beldeleri ile Seluki ve Zıbkin Vadisi'ni bombaladı.

Öte yandan Furun ve Yatır beldelerinde halka, İsrail'in son saldırılarından kalan misket bombaları ve mayınlar nedeniyle ilgili birimlerle görüşmeden zeytinliklere girmemeleri uyarısı yapıldığı aktarıldı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 387 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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