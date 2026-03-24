Nebraska'da Orman Yangınları Büyüyor

24.03.2026 11:27
Nebraska'da 12 Mart'tan bu yana süren yangınlarda 324 bin hektar alan kül oldu, mücadele sürüyor.

ABD'nin Nebraska eyaletinde 12 Mart'tan bu yana süren orman yangınlarında yaklaşık 324 bin hektarlık alanın kül olduğu ve yangınlarla mücadelenin sürdüğü belirtildi.

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Nebraska'da günlerdir süren orman yangınlarında yaklaşık 324 bin hektarlık alanın kül olduğunu bildirdi.

Rollins, yanan alanların yaklaşık 259 bin hektarının yalnızca Morrill bölgesinde olduğunun altını çizdi.

Nebraska Acil Durum Yönetim Ajansının (NEMA) X hesabından yapılan açıklamada da Morrill bölgesindeki yangının yüzde 98, Cottonwood bölgesindeki yangının ise yüzde 96 oranında kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, artan sıcaklık, kuru hava ve değişen rüzgar hızına göre olası tehlikelere karşı her iki bölgede de müdahaleler için hazırlıklı olunduğu, yangınlarla mücadelede 453 çalışanın görev aldığı aktarıldı.

Nebraska Valisi Jim Pillen, orman yangınları nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yangınların, Nebraska tarihinin en büyük orman yangını olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

