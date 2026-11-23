BURSA'da, oto ekspertiz ustası Necati Dinç, ikinci el otomobil piyasasında aracın geçmişini daha net ortaya koymak için ilginç bir yöntem uyguluyor. Tamamen karartılan özel alanda yerli üretim mor ışık (UV) cihazı kullanan Dinç, araçların kaportasının saniyeler içinde röntgenini çekerken, gözle görülmeyen müdahaleleri gün yüzüne çıkarıyor.

Nilüfer ilçesinde oto ekspertiz ustası olan Necati Dinç, ikinci el otomobil piyasasında araç geçmişini daha net ortaya koymak için dikkat çeken bir yöntem uyguluyor. Dinç, tamamen karartılan ortamda yerli üretim olan mor ışık cihazı kullanarak araçların kaportasını mercek altına alıyor. İkinci el araç alım satımında kaporta aksamında yapılan işlemler, alıcı ve satıcılar için önem taşırken, standart inceleme adımları karanlık ortamda gerçekleştirilen mor ışık uygulamasıyla destekleniyor. Uygulama sayesinde araçlardaki boyalı, macunlu ve daha önce çıkartma yapıştırılmış noktalar saniyeler içinde belirleniyor.

TON VE YANSIMA FARKLARI ANINDA SEÇİLİYOR

Kaporta yüzeyine yöneltilen mor ışık, farklı dönemlerde yapılmış boya uygulamalarını, macun katmanlarını ve yüzeydeki doku değişimlerini ton ve yansıma farklarıyla ortaya koyuyor. Özellikle usta işçilikle kapatılmaya çalışılan ya da çeşitli işlemlerle gizlenen müdahaleler, karanlık ortamda mor ışığın yansımasıyla net biçimde ayrışıyor.

ÇIKARTMA İZLERİ BİLE ORTAYA ÇIKIYOR

Uygulama yalnızca boya ve macun tespitiyle sınırlı kalmıyor; araç yüzeyine daha önce yapıştırılmış ve sonradan sökülmüş çıkartma izleri ile lokal müdahale noktaları da kısa sürede belirlenebiliyor. Gün ışığında ya da standart atölye aydınlatmasında gözle seçilmesi zor olan yüzey ayrıntıları, mor ışık altında tüm açıklığıyla görülerek alıcılara kolaylık sağlanmış oluyor.

'BU CİHAZLA ARACIN RÖNTGENİNİ ÇEKİYORUZ'

Mor ışık yönteminin ekspertiz sürecindeki hız ve netliğine dikkat çeken Necati Dinç, uygulamanın gizli kalan detayları açığa çıkarmada büyük kolaylık sağladığını belirtti. Dinç, "2008 senesinden beri oto mekanik, kaporta, boya, yani oto üzerine yetiştik. Bu kullandığımız cihaz mor ışık teknolojisi. Baktığınız zaman aracın röntgenini çekiyor desek yeri vardır. Mor ışık yani çözemediğiniz her şeyi çözebilecek bir şey. Yani görünmeyen, gözle görünmeyen her şeyi detayına kadar inceleyebileceğiniz bir şey. Mikron boya atan ustalarımız var. Mikron atıp da boya makinesiyle ölçülemeyen boyalar var. Gözle gördüğümüz, dikkatimizi çeken şeyleri bu makineyle tespit etmiş oluyoruz. Bizim kullandığımız mor ışık teknolojisi yerli bir ürün zaten. Bu ürünle sadece boya değil araçtaki su kaçaklarını, antifriz kaçaklarını, yağ kaçaklarını, ekstra bunları da görebiliyorsunuz. Motor üzerinde daha önceden bırakılan lekeyi, yıkanmış olsa bile tespit ediyor. Mor ışık, çözülemeyecek olan her şeyin çözümüdür" ifadelerini kullandı.