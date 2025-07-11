Necmi Sancak'ın Yeni Filmi 'Bekle Bizi Brüksel' Başladı

İlk filmi "Ayşe" ile birçok festivalden ödülle dönen Necmi Sancak'ın senaryosunu yazıp yönettiği yeni filmi "Bekle Bizi Brüksel"in çekimlerine başlandı.

Tüm ülkeyi derinden etkileyen bir uçak kaçırma hikayesini konu alan ve tek bir günde geçen filmin yapımcılığını da Sancak üstlendi.

Filmin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Can Bartu Arslan, Deniz Işın, Hande Doğandemir, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner Alıcı, Hüseyin Avni Danyal, Sermet Yeşil, Uğur Uzunel, Cem Sürgit, Orkuncan İzan, Emre Bulut, Eylül Dursun, Tekin Ezgütekin, Deniz Dumanlı, Şan Bingöl ve Zihni Göktay yer alıyor.

Yürütücü yapımcılığını Eda Sinem Bakıoğlu'nun gerçekleştirdiği filmin görüntü yönetiminde Meryem Yavuz, yapım tasarımında Zeynep Koloğlu, kurgusunda ise Osman Bayraktaroğlu bulunuyor.