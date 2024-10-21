NEET Gençler İçin Saatlik Çalışma Modeli - Son Dakika
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NEET Gençler İçin Saatlik Çalışma Modeli

KTO Başkanı Öztürk, NEET gençler için esnek saatlik çalışma modeli önerdi, çözüm arayışlarına dikkat çekti.

21.10.2024 15:48
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Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, kısaca Ne Eğitimde Ne de İstihdamda Olan Gençler (NEET) olarak tanımlanan 15-24 yaş arasındaki işsiz ve eğitimde aktif olmayan genç sayısının endişe verici seviyelere ulaştığını belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin genç nüfusundaki işsizlik krizinin, çözüm bekleyen en acil sorunlardan biri haline geldiğini, NEET kategorisindeki gençlerin hem ekonomik hem de sosyal yapının sürdürülebilirliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (KOSAM) bu kritik soruna sunduğu saatlik çalışma modeli ile gençlere ve işverenlere umut vaat ettiğini vurguladı.

KOSAM tarafından hazırlanan "Testi Kırılmadan NEET'lere Ne Yapılmalı? Saatlik Çalışma Çözüm Mü?" raporunu değerlendiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Gelişmekte olan ülkelerde, NEET kategorisindeki genç sayısı giderek artmakta, bu durum, küresel ekonomik sorunlar arasında önemli yer tutmaktadır. İlgili sorunlara çözüm bulunması, ülkelerin refahı açısından kritik önem taşımaktadır. KOSAM, ne eğitim öğretimde ne de istihdamda olan gençlerle ilgili yapılmış olan uluslararası çalışmalar ve uygulamaları inceleyerek, küresel ve ulusal çapta değerlendirmelerle NEET sorununa dair çeşitli çözüm önerilerini paylaştı. Raporumuzda, Türkiye ve dünya genelindeki NEET kapsamına giren gençlere dair veriler ele alındı. Ülkemizin, ilgili politikaları kendi koşullarına göre uyarlaması, daha fazla çaba göstermesi, düzenlemelerin NEET gençlerinin farklı ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanması ve veri odaklı desteklenmesi gerektiğinin üzerinde durulmaktadır."

Türkiye'de NEET gençlerinin artışı ele alınarak saatlik çalışma modeli önerisi getirdiklerini ifade eden Başkan Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu esnek çalışma biçimi, gençlerin işgücüne entegrasyonunu hızlandırırken, işverenlere de esneklik sunmaktadır. Ayrıca, NEET gençlerin, sertifikalı mesleki eğitimler ile desteklenmeleri gerekmektedir. Esnek çalışma modellerinin tercih edilmesi dikkate alındığında, akort veya parça başı ücret bazlı çalışma gibi alternatif çözümler de ciddi önem taşımaktadır. Gençler, her konuda kısa zamanlı odaklanma çağında yaşadıkları için uzun süreli işlerden ziyade saatlik veya parça bazlı işlere yönelmektedir. Aslında bu durum, NEET gençler için yeni fırsatlar sunmaktadır. Raporumuz, saatlik/parça bazlı çalışma modelini önceleyen, gençlerin işgücü dinamikleri ve yaşam tarzlarının değişimiyle birlikte esnek çalışma modellerine olan talebi de incelemektedir. Bu modelin etkinliği için, bağımsız çalışan haklarını düzenleyen bir yasal çerçeve, uygun sigorta sistemleri ve şeffaf vergilendirme gerekmektedir. Sonuçta ne eğitim öğretimde ne de istihdamda olan gençler için, kapsamlı planlama ve yasal düzenlemeler içeren saatlik çalışma modeli, farklı ve yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkmaktadır."

Kaynak: AA

Selçuk Öztürk, Politika, Türkiye, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NEET Gençler İçin Saatlik Çalışma Modeli - Son Dakika

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