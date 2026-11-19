Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsimsel yağışlarla yeniden canlanan Nehil Sazlığı, leyleklere ev sahipliği yapıyor. Sonbaharda sıcak bölgelere göç etmeleri beklenen leyleklerden yaklaşık 25'inin, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle kışı geçirmek için sazlıkta kaldığı belirtildi. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, bu durumun Yüksekova'nın Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile koruma altına alınan Nehil Sazlığı, birçok kuş türüne yaşam alanı sunuyor. Yürekli, Kamışlı, Buşbulak ve Köprücük köylerinin kıyısında bulunan sazlık, doğal zenginliğinin yanı sıra çevre köylerde yaşayanlar tarafından hayvan otlatma amacıyla da kullanılıyor.

'YÜKSEKOVA, DOĞAL YAŞAM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP'

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, bölgenin sert iklim koşullarına rağmen bazı leyleklerin göç etmeyerek kışı burada geçirmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Yüksekova'nın doğal yaşam açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Geçirgen, "Yüksekova, çok sert bir iklime sahip. Leylekler ve diğer kuş türleri, sonbahar aylarında yaşamlarını sürdürebilmek için daha sıcak bölgelere göç ediyordu. Ancak son yıllarda kış şartlarına rağmen bazı leyleklerin göç etmeyerek bölgemizde kalması dikkat çekici bir durum. Bu, Yüksekova'nın doğal yaşam alanlarının kuş türleri için elverişli olduğunu gösteriyor" dedi.

KIŞ AYLARINDA 25 LEYLEK KALIYOR

Leyleklerin bölgede kalmasının doğa turizmi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Geçirgen, "Bu durum Yüksekova için önemli bir katma değer oluşturabilir. Kuş turizminin gelişmesine, doğaseverlerin bölgemizi ziyaret etmesine ve doğal zenginliklerimizin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayabilir. Bölgemizin yalnızca tarım ve hayvancılıkta değil, biyolojik çeşitlilik açısından da ne kadar zengin olduğunu ortaya koyuyor. Geçmiş yıllarda kış aylarında bölgede çok nadir leylek görülüyordu. Ancak son dönemde sayılarında artış yaşanıyor. İlkbaharda bölgemize 60-70 leylek geliyor. Kış aylarında ise yaklaşık 25 leylek burada kalıyor. Bu da leyleklerin doğal yaşam alanlarına uyum sağladığını gösteriyor. Eskiden soğuklar başlamadan önce sıcak bölgelere doğru göç eden leyleklerin, son yıllarda çetin kış şartlarına rağmen bölgemizde kalması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.