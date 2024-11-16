Nehre Düşen Araçtan Sağ Çıktı

Amasya'da nehre düşen hafif ticari aracın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
F.Y. idaresindeki 05 AR 054 plakalı hafif ticari araç, Ziyere mevkisinde arıtma tesisinin duvarına çarptıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilırmak Nehri'ne düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Araç ise nehirden vinç yardımıyla çıkarıldı.
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