Nekbe'nin 78. Yılı İçin Gazze'de Etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nekbe'nin 78. Yılı İçin Gazze'de Etkinlik

14.05.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de Nekbe anma etkinliği, mülteci kampında kültürel gösterilerle gerçekleştirildi.

Gazze'nin kuzeyinde, Nekbe'nin 78'inci yılı münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

Diasporadaki Filistinlilerin başlattığı "Semir projesi" isimli yardım girişimi kapsamında, Ez-Zevayide bölgesindeki bir mülteci kampında Nekbe anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında kampta kurulan kıl çadırlarda Arap kahvesi pişirildi, kadınlar geleneksel Filistin kıyafetleri giydi, küçük çocuklar müzikler eşliğinde dans etti, geleneksel halk oyunu debke gösterisi yapıldı.

Etkinliğe katılan kadınlardan İbtisam Ebu Muaylak, AA muhabirine Filistinlilerin hala Nekbe'yi yaşadıklarını söyledi.

1948'de atalarının yaşadığı "yerinden edilme ve çadırda yaşam" manzaralarını İsrail'in saldırılarıyla yeniden yaşadıklarını kaydeden Ebu Muaylak, evlerinin yıkıldığını ve sevdiklerini kaybettiklerini ama hala direndiklerini ifade etti.

Ummu Muhammed Abdullah de Nekbe'nin 1948'den bu yana sürdüğünü kaydetti.

Filistinlilerin açlık, susuzluk, yerinden edilme, sevdiklerini kaybetme gibi bitmeyen acılar çektiğini belirten Abdullah, "Istırabımız ne kadar büyük olursa olsun vatanımızı terk etmeyeceğiz." dedi.

Etkinliğin organizatörü İman el-Hatib ise dünyaya "Filistin halkının direnen bir halk olduğunu ve dönüş hakkının da gelecek nesillerin hafızasında her daim kalacağını söylemek için" bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Orta Doğu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nekbe'nin 78. Yılı İçin Gazze'de Etkinlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:14:13. #7.13#
SON DAKİKA: Nekbe'nin 78. Yılı İçin Gazze'de Etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.