Nekbe'nin 78. Yılı İçin Gazze'de Etkinlik

Gazze'nin kuzeyinde, Nekbe'nin 78'inci yılı münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

Diasporadaki Filistinlilerin başlattığı "Semir projesi" isimli yardım girişimi kapsamında, Ez-Zevayide bölgesindeki bir mülteci kampında Nekbe anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında kampta kurulan kıl çadırlarda Arap kahvesi pişirildi, kadınlar geleneksel Filistin kıyafetleri giydi, küçük çocuklar müzikler eşliğinde dans etti, geleneksel halk oyunu debke gösterisi yapıldı.

Etkinliğe katılan kadınlardan İbtisam Ebu Muaylak, AA muhabirine Filistinlilerin hala Nekbe'yi yaşadıklarını söyledi.

1948'de atalarının yaşadığı "yerinden edilme ve çadırda yaşam" manzaralarını İsrail'in saldırılarıyla yeniden yaşadıklarını kaydeden Ebu Muaylak, evlerinin yıkıldığını ve sevdiklerini kaybettiklerini ama hala direndiklerini ifade etti.

Ummu Muhammed Abdullah de Nekbe'nin 1948'den bu yana sürdüğünü kaydetti.

Filistinlilerin açlık, susuzluk, yerinden edilme, sevdiklerini kaybetme gibi bitmeyen acılar çektiğini belirten Abdullah, "Istırabımız ne kadar büyük olursa olsun vatanımızı terk etmeyeceğiz." dedi.

Etkinliğin organizatörü İman el-Hatib ise dünyaya "Filistin halkının direnen bir halk olduğunu ve dönüş hakkının da gelecek nesillerin hafızasında her daim kalacağını söylemek için" bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.