Nemrut Kalderası Ziyaretçilere Kapatıldı

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Ziyaretçilere kapatılan Nemrut Kalderası'nda jandarmadan önlem

BİTLİS - Bitlis Valiliği tarafından dün alınan karar doğrultusunda ziyaretçilere kapatılan Nemrut Kalderası girişinde jandarma ekipleri bölgede tedbir alarak geçişlere izin vermedi.

Son günlerde sık sık ayı saldırıları ve saldırı girişimleriyle gündeme gelen Nemrut Kalderası için beklenen karar dün akşam çıktı. Bitlis Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi çerçevesinde mükemmeliyet ödülü bulunan ve elle beslenen ayıları ile de sıkça gündeme gelen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, kış sezonu boyunca ziyaretçilere kapatıldı. Jandarma ekipleri de, alınan bu karar doğrultusunda kaldera içinde detaylı aramalar yapılarak kamp yada piknik için gelen ziyaretçilerin olup olmadığını kontrol etti. Ardından kalderaya geçişlerin sağlandığı yolu kapatarak bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı. Ziyaretçilerin yabani ve yırtıcı hayvanları elle beslemesinden dolayı alınan kararla birlikte, ayıların beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi ve bölge ekosisteminin korunması hedefleniyor.

"Karardan habersiz olan ziyaretçiler gelmeye devam etti"

Valilik tarafından alınan karardan bihaber olan birçok ziyaretçi kalderaya inmek için zirveye çıkmaya devam etti. Zirve girişinde jandarma ekiplerince konuyla ilgili bilgilendirilen ziyaretçiler geri dönmek durumunda kaldı. Kalderaya çıkan ziyaretçilerin bazıları karardan haberlerinin olmadığını ifade ederken, bazıları ise sezon öncesi zirveden son kez kalderayı görmek için geldiklerini belirtti.

Nemrut Kalderasına girişin sağlanabilindiği ikici nokta olan Ahlat istikameti de yine jandarma ekiplerince geçişlere kapatıldı. Nemrut Kalderasındaki, flora, fauna ve canlı yaşamın kayıt altına alınması içinde il dışından gelen uzman bir ekip tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yapılacak çalışma neticesinde kalderadaki flora ve fauna kayıt altına alınmış olacak. Öte yandan, dronla havadan görüntülenen Nemrut Kalderası doğal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.