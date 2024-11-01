Nemrut Kalderası Ziyaretçilere Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nemrut Kalderası Ziyaretçilere Kapatıldı

Bitlis'teki Nemrut Kalderası, ayı saldırıları nedeniyle jandarma tarafından ziyarete kapatıldı.

01.11.2024 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziyaretçilere kapatılan Nemrut Kalderası'nda jandarmadan önlem

BİTLİS - Bitlis Valiliği tarafından dün alınan karar doğrultusunda ziyaretçilere kapatılan Nemrut Kalderası girişinde jandarma ekipleri bölgede tedbir alarak geçişlere izin vermedi.

Son günlerde sık sık ayı saldırıları ve saldırı girişimleriyle gündeme gelen Nemrut Kalderası için beklenen karar dün akşam çıktı. Bitlis Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi çerçevesinde mükemmeliyet ödülü bulunan ve elle beslenen ayıları ile de sıkça gündeme gelen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, kış sezonu boyunca ziyaretçilere kapatıldı. Jandarma ekipleri de, alınan bu karar doğrultusunda kaldera içinde detaylı aramalar yapılarak kamp yada piknik için gelen ziyaretçilerin olup olmadığını kontrol etti. Ardından kalderaya geçişlerin sağlandığı yolu kapatarak bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı. Ziyaretçilerin yabani ve yırtıcı hayvanları elle beslemesinden dolayı alınan kararla birlikte, ayıların beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi ve bölge ekosisteminin korunması hedefleniyor.

"Karardan habersiz olan ziyaretçiler gelmeye devam etti"

Valilik tarafından alınan karardan bihaber olan birçok ziyaretçi kalderaya inmek için zirveye çıkmaya devam etti. Zirve girişinde jandarma ekiplerince konuyla ilgili bilgilendirilen ziyaretçiler geri dönmek durumunda kaldı. Kalderaya çıkan ziyaretçilerin bazıları karardan haberlerinin olmadığını ifade ederken, bazıları ise sezon öncesi zirveden son kez kalderayı görmek için geldiklerini belirtti.

Nemrut Kalderasına girişin sağlanabilindiği ikici nokta olan Ahlat istikameti de yine jandarma ekiplerince geçişlere kapatıldı. Nemrut Kalderasındaki, flora, fauna ve canlı yaşamın kayıt altına alınması içinde il dışından gelen uzman bir ekip tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yapılacak çalışma neticesinde kalderadaki flora ve fauna kayıt altına alınmış olacak. Öte yandan, dronla havadan görüntülenen Nemrut Kalderası doğal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Kaynak: İHA

Bitlis Valiliği, Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Güncel, Bitlis, Nemrut, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nemrut Kalderası Ziyaretçilere Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 00:29:12. #1.13#
SON DAKİKA: Nemrut Kalderası Ziyaretçilere Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.