Nemrut Krater Gölü: Doğanın Eşsiz Güzelliği

Nemrut Krater Gölü doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan ve dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, dronla görüntülendi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, seyrine tatmin olmayan manzarasıyla yılın her döneminde doğaseverleri cezbediyor. Eşsiz doğası, berrak suyu ve çevresindeki volkanik yapısıyla dikkat çeken Nemrut, yüksekten çekilen karelerle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 2 bin 250 metre rakımda bulunan Nemrut Kalderası, doğal güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Kaldera içerisinde yer alan büyük göl, yaz aylarında serinliği ve manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekerken, kış aylarında ise karla kaplanan yüzeyiyle farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Dronla çekilen görüntülerde gölün mavi ve yeşilin tonlarını barındıran suyu, çevresindeki sarp kayalıklar ve yemyeşil bitki örtüsü net şekilde gözlemlendi. Görsel açıdan büyük beğeni toplayan manzara, Nemrut'un doğal ve jeolojik değerini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğa turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Nemrut Krater Gölü, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, bölgenin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor.

Kışın etkili olan kar nedeniyle uzun süre yolu kapalı kalan Nemrut Krater Gölü'nü görmek isteyenler, havanın ısınması ve yolun açılmasıyla bölgeye gelerek eşsiz güzelliği görme imkanı buluyor. Kalderayı ziyarete gelen ziyaretçiler hem doğal güzelliğin hem de eşsiz manzaraların tadını çıkarıyor.