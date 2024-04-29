Nemrut Krater Gölü, doğaseverlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
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Nemrut Krater Gölü, doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Nemrut Krater Gölü, doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bir grup doğasever, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla yürüyerek Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğu alana ulaştı. Doğa fotoğrafçısı Cihan Önen ise beraberindekilerle birlikte Nemrut Kalderası'na yürüyerek giderek bölgenin güzelliklerini görüntüledi.

29.04.2024 10:43  Güncelleme: 10:44
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Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen yerli ve yabancı bazı ziyaretçiler, Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğu bölgeyi gezdi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, doğal güzellikleri, eşsiz manzarası ve zengin biyoçeşitliliğiyle yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Bölgeyi gezmek isteyen bir grup doğasever, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince yolunun bir bölümü açılabilen Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğu alana yürüyerek ulaştı.

Burada doğayla iç içe zaman geçiren doğaseverler, eşsiz manzarayı ve Nemrut Krater Gölü'nü görüntülemeye çalıştı.

Doğa, vahşi yaşam ve uzay fotoğrafları çeken Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen de beraberindekilerle yaklaşık 4 saat yürüyerek Nemrut Kalderası'na gitti.

Alandaki ziyaretçileri ve kamp yapan 2 Fransız turist ile kalderayı görüntüleyen Önen, "Nisan ayının sonlarındayız ancak pek çok yerde kar var. Buna rağmen yerli ve yabancı turistler yürüyerek de olsa bölgenin güzelliklerine tanıklık ediyor. Burası harika bir yer." dedi.

Kaynak: AA

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