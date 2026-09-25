Nepal Başbakanı Shah, 1453 kişinin öldüğü sel felaketini BM'de iklim uyarısı saydı

BİRLEŞMİŞ Nepal Başbakanı Balendra Shah, ülkesinin Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta 1453 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketlerinin, iklim değişikliği konusunda "tüm dünyaya bir mesaj" niteliğinde olduğunu söyledi.

Shah, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kuruluna hitap etti.

Ülkesinde ağustosta meydana gelen sel felaketine işaret eden Shah, "Bu, sadece yerel bir trajedi değildi. Tüm dünyaya bir uyarıydı. Bugün size şunu sormak istiyorum: Bu, uyarıyı duydunuz mu?" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 yıl önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Everest'e gerçekleştirdiği ziyarette tüm dünyayı iklim felaketi konusunda uyardığını anımsatan Shah, "Dünyanın çatısından verilen bu mesaj, yeterince duyulmadı. Biz, Nepal'de duyduk. Toplumumuz duydu. Dünyadaki bilim insanları duydu. Bunu, kanıtlarıyla tekrar ettiler ancak biz siyasi liderler, bu uyarıları savunmasız kesimlerin ihtiyaç duyduğu hız ve ölçekte eyleme dönüştürme konusunda ihmalkar davrandık." dedi.

"Bu krize biz yol açmadık ancak bunun bedelini çok ağır ödüyoruz"

Shah, Nepal'in iklim değişikliğine yol açan ısı tutucu gazların toplamının yüzde 1'inin onda birinden bile daha azını ürettiğine dikkati çekerek, "Bu krize biz yol açmadık ancak bunun bedelini çok ağır ödüyoruz. Buzullarımız geri çekiliyor, dağ yamaçlarımız dengesizleşiyor, nehirlerimizin akışı öngörülemez hale geliyor ve her büyük felaket, yıllarca süren kalkınmayı silip süpürme tehdidi oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin tüm dünya için tehdit olduğunun altını çizen Shah, "İklim değişikliğinin trajik sonuçları, tüm dünyaya iklim değişikliğinin sınır tanımadığını söylüyor. Buzullar ve seller, mühürler ve pasaportlarla seyahat etmiyor." uyarısında bulundu.

Shah, uluslararası yardım sistemini de "çok yetersiz ve aşırı bürokratik" olarak nitelendirerek, "İklim finansmanı, yardıma ihtiyaç duyduklarında savunmasız ülkelerin yıllarca uğraşmak zorunda kaldıkları bir başka bürokratik labirent haline gelmemelidir. Evleri yanarken bir aileden 50 tane form doldurmasını istemeyiz. Harekete geçeriz. İklim adaleti işte budur." görüşünü paylaştı.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Seller dolayısıyla Nepal'de bugüne kadar 1453 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.