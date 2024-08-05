Nepal, Çin yapımı dronelarla dağlardan çöp toplamaya başlayacak

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KATMANDU, 5 Ağustos (Xinhua) -- Nepal gelecek aydan itibaren yüksek rakımlı dağlardan çöpleri toplamak için Çin yapımı DJI dronelarını kullanmaya başlayacak.

Sagarmatha Kirlilik Kontrol Komitesi, Khumbu Pasang Lhamu Kırsal Belediyesi ve Airlift Teknoloji Özel Limited Şirketi, Eylül ayında Ama Dablam Dağı'ndan çöp toplanmasına ilişkin mutabakat zaptını Cumartesi günü imzaladı.

Kırsal belediyenin İdari Müdürü Jagat Prasad Bhusal Pazar günü yaptığı açıklamada, "Anlaşma, yeni dağcılık sezonu açıldığında Ama Dablam'ın yanı sıra Everest ve Nuptse gibi dağlardan da çöp toplanmasını mümkün kılıyor" dedi.

Bhusal Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Airlift Teknoloji Özel Limited Şirketi'nin anlaşma kapsamında iki yıl boyunca ücretsiz drone hizmeti sağlayacağını belirtti.

DJI'ın Nisan ayında Everest Dağı'nın Nepal'de kalan 8.848,86 metre yüksekliğindeki kısmında gerçekleştirilen ilk sevkiyat testleri başarıyla sonuçlanarak yüksek irtifa dağcılığı, acil kurtarma ve çevre koruma operasyonları gibi faaliyetlerin önünü açtı.