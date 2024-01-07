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Nepal'da Sakela Udhauli Festivali Dans ve Müzikle Kutlandı - Son Dakika
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Nepal'da Sakela Udhauli Festivali Dans ve Müzikle Kutlandı

Nepal'in başkenti Katmandu'da, geleneksel kıyafetler giyip dans eden halk, Sakela Udhauli festivalini kutladı. Festival, iyi bir hasat sağladığı için tabiat anaya şükran sunmak amacıyla düzenleniyor. Nepal'deki Kirat topluluğunun en büyük festivali olan Sakela Udhauli, 15 gün boyunca süren bir etkinlik olarak gerçekleştiriliyor. Festivalde, madal ve dhol gibi enstrümanlarla çalınan müzik eşliğinde büyük bir çember oluşturularak dans ediliyor.

Nepal\'da Sakela Udhauli Festivali Dans ve Müzikle Kutlandı
07.01.2024 - 13:55,
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KATMANDU, 7 Ocak (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da halk, geleneksel kıyafetler giyip dans ederek Sakela Udhauli festivalini kutladı. Festival iyi bir hasat sağladığı için tabiat anaya şükran sunmak amacıyla düzenleniyor.

Nepal'deki Kirat topluluğunun en büyük festivali olan ve 15 gün boyunca kutlanan Sakela Udhauli festivalinde, madal ve dhol gibi enstrümanlarla çalınan müzik eşliğinde büyük bir çember oluşturularak dans ediliyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Nepal'da Sakela Udhauli Festivali Dans ve Müzikle Kutlandı - Son Dakika
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