Nepal\'de düzenlenen Shree Pachali Bhairav Khadga Siddhi Jatra Festivali başladı

KATMANDU, 30 Mart (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Shree Pachali Bhairav Khadga Siddhi Jatra Festivali başladı. Her 12 yılda bir gerçekleşen bu büyük kutlamada, çeşitli tanrı kostümlerine bürünen katılımcılar etkileyici maske dansları sergiliyor.
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Akar ve Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek, desteklerini belirtti. Büyükkılıç, gençlere başarılar diledi ve öğrenciler de kendisine teşekkür etti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ZBEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Öğrenci Topluluğu'nu makamında kabul etti. Öğrencilerle yapılan buluşmada, Rektör Özölçer öğrencilerin taleplerini dinledi ve desteklerinden dolayı teşekkür edildi.
Kocaeli'de yapılan denetimlerde kumar oynayan 11 kişiye toplam 70 bin 675 lira idari para cezası uygulandı. Kartepe ilçesindeki bir iş yerinde tombala oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira ceza kesilirken, Çayırova ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza verildi. İş yerlerinde kumar oynattığı tespit edilen iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kütahya'da bir esnafın dar gelirli ailelere yönelik 5 yıl önce başlattığı yardımlar, hayırseverlerin de katkısıyla artarak devam ediyor. İş yerinde askıda ekmek, Ramazan'da gıda yardımı ve öğrencilere kek ve meyve suyu yardımı gibi faaliyetlerde bulunan esnaf, Ramazan ayı boyunca yüzlerce aileye gıda yardımında bulunmayı hedefliyor.
Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 10 bin 596 kişiyi sorguladı ve 11 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklanan 2 kişi adliyeye sevk edilirken, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca, operasyonlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 515 sikke ve 100 obje ele geçirildi.
Bartın'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Kazada, her iki sürücü de araçta sıkışırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücülerden biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde sandığa gitmenin katılımcı demokrasinin bir gereği olduğunu ve geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hafta sonu yapılacak yerel seçimler öncesinde komşularına çağrıda bulundu. Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birlikte güçlü bir Beşiktaş ve İstanbul için sandıkta birleşmelerini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'e sahip çıkmak isteyen gençleri yarın sandık başına çağırdı. Özel, gençlerin özgürlüklerini kısıtlayan iktidara tepkilerini sandıkta göstermelerini istedi.
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