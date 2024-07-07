Nepal'de Muson Yağmurları Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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Nepal'de ülke genelinde etkili muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, ülke genelinde etkili muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda Gandaki eyaletinde en az 7 kişi öldü, Syangja ve Parbat bölgelerinde 5 kişi kayboldu.

Parbat'a bağlı Thadapakha ilçesinde toprak kayması sebebiyle 2 ev yıkıldı, hayvanlar telef oldu.

Dolakha ve Gorkha'daki sellerde 9 ev, 8 otel ve 2 köprü yıkıldı.

Yağmurlar sonucu oluşan sel ve toprak kayması sebebiyle çeşitli bölgelerde kara yolu trafiği durdu.

Madhesh eyaletinin farklı bölgelerinde de kent merkezlerinde su baskınları oluştu.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları Nepal'de büyük hasara yol açıyor.