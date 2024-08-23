Nepal'de otobüs kazasında 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nepal'de otobüs kazasında 11 kişi hayatını kaybetti

Nepal'in Tanahun bölgesinde yolcu otobüsünün Marsyangdi Nehri'ne düştüğü kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. Otobüsten 14 kişi kurtarıldı.

23.08.2024 11:46
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Nepal'in Tanahun bölgesinde yolcu otobüsünün Marsyangdi Nehri'ne düştüğü kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

Press Trust of India (PTI) ajansının Nepal medyasına dayandırdığı haberde, yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu tahmin edilen Hindistan plakalı yolcu otobüsünün Nepal'in Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya gittiği belirtildi.

Haberde, otobüsün Tanahun bölgesindeki Marsyangdi Nehri'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 yolcunun yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Tanahun'daki polis yetkilisi Deepak Kumar Raya da kazayı doğrulayarak çalışmalar sonucu otobüsten 14 kişinin kurtarıldığını ve yakındaki hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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