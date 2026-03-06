Nepal'de Seçim Sonuçları: RSP Önde

Güney Asya ülkesi Nepal'deki genel seçimlerin resmi olmayan ön sonuçlarına göre eski rap sanatçısı Balendra Shah liderliğindeki Rastriya Swatantra Partisi (RSP) önde görünüyor.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Eylül 2025'teki şiddetli protestolar sırasında Başbakan KP Sharma Oli hükümetinin devrilmesinden 6 ay sonra yapılan genel seçimlerde oy sayımı devam ediyor.

Seçim Komisyonunun resmi olmayan ön sonuçlarına göre yeni kurulan RSP, 44 seçim bölgesinde önde gidiyor.

Birleşik Marksist Leninist Komünist Partisi (CPN-UML) 5, Nepali Congress 4 ve Nepal Komünist Partisi 3 seçim bölgesinde önde görünüyor.

Nispeten yeni siyasi güç olan Balendra Shah liderliğindeki RSP'nin ülke genelinde oy sayımı devam ederken erken sayımda lider konumda olduğu görülüyor.

Nepal'deki genel seçimler

Nepal'de halk, Eylül 2025'teki şiddetli protestolar sırasında Başbakan KP Sharma Oli hükümetinin devrilmesinden 6 ay sonra genel seçimler için sandık başına gitmişti.

Kayıtlı yaklaşık 19 milyon seçmenin bulunduğu, yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Nepal'de halk, Temsilciler Meclisinin 275 üyesini belirleyecek.

"Ulusal Meclis" olarak bilinen üst kanat ise alt meclis ile il meclislerinde seçilen halk temsilcileri tarafından belirleniyor."

Seçimde öne çıkan adaylardan biri, ülkede "Balen" olarak tanınan 35 yaşındaki eski rap sanatçısı Balendra Shah.

Başkent Katmandu'nun eski belediye başkanı "Balen", Rastriya Swatantra Partisi (RSP) ile imzalanan ittifak doğrultusunda başbakanlık için yarışıyor.

Nepal'deki protestolar

Ülkede 4 Eylül 2025'te hükümet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarını, lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemişti. Bu karar, gençlerin öncülüğünde büyük ve şiddetli protestolara yol açmıştı.

Gösterilerde 74 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok bakanın istifa ettiği süreçte protestoların şiddeti artarak siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına saldırılara dönüşmüştü.

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli, 9 Eylül 2025'te istifa etmiş, binlerce mahkum hapishanelerden firar etmişti.

Ülkede 12 Eylül 2025'te eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak göreve başlamıştı.