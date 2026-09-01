Nepal'de Sel Faciası: 987 Ölü - Son Dakika
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Nepal'de Sel Faciası: 987 Ölü

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Nepal'in Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde ölü sayısı 987'ye yükseldi, 3,916 kişi kayıp.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye çıktığı bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle meydana gelen sele ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, selden etkilenen çeşitli bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 583'ü yabancı uyruklu olmak üzere kayıp 3 bin 916 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında 21 bin 11 güvenlik personelinin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, selden etkilenen bölgeye yardım malzemesi gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan, Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiği belirtilmişti.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nepal'de Sel Faciası: 987 Ölü - Son Dakika

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