Nepal'de Sel Felaketi: 22 Ölü, 384 Kayıp - Son Dakika
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Nepal'de Sel Felaketi: 22 Ölü, 384 Kayıp

Nepal\'de Sel Felaketi: 22 Ölü, 384 Kayıp
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Nepal'in Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde ölü sayısı 22'ye yükseldi, 384 kişiden haber alınamıyor.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, çok sayıda kişiden haber alınamadığı belirtildi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa ve çevre bölgelerde sabah saatlerinde sel meydana geldi.

Selden etkilenen 88 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini bildirdi.

Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yüzlerce kişiden haber alınamıyor

Yetkililer, 93'ü Nepalli olmak üzere, Hindistan, ABD, İngiltere ve Malezya'dan turistler dahil toplam 384 kişiden haber alınamadığını belirtti.

Nepal basınında, haber alınamayan kişilerin, Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret amacıyla bölgede oldukları ifadesi yer aldı.

Nepal Polisi ve Silahlı Polis Gücü'ne bağlı 32 güvenlik görevlisinin kayıp olduğunu belirten yetkililer, inşaatı yeni biten bir hidroelektrik projesinde çalışan 60 kişiye de ulaşılamadığını açıkladı.

Yetkililer ayrıca, Timure bölgesinde bulunan gümrük bürosunun 15 çalışanından da haber alınamadığını söyledi.

Kötü hava şartları arama kurtarma çalışmalarına engel oluyor

Yetkililere göre, arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken bölgeye, ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorlaştığı belirtiliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi'den tahliye çağrısı

Xinhua ajansının haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Nepal'deki sellerin, Tibet Özerk Bölgesi'nde Gyirong sınır kapısı yakınlarına kadar gelmesi ve sivil kayıplara yol açması üzerine, arama kurtarma çalışmalarına başlanması talimatını verdi.

Şi ayrıca bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunulması konusunda bölge yetkililerini görevlendirdi.

Çin Başbakanı Li Çiang da sellerden etkilenen ve kaybolan kişilerin sayısının derhal tespit edilmesi, bölge yetkilileriyle işbirliği ve iletişimin artırılması talimatını verdi.

Nepal basınındaki haberlere göre selin sebebini araştıran yetkililer, yakınlardaki bir buzul gölünün taşması ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nepal'de Sel Felaketi: 22 Ölü, 384 Kayıp - Son Dakika

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