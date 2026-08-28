Nepal'de Sel Felaketi: 469 Ölü
Nepal'in kuzeyinde meydana gelen selde 469 kişi hayatını kaybetti, 1.545 kişi kurtarıldı.
KATMANDU, 28 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in kuzeyinde çarşamba günü meydana gelen ani sel felaketinin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a yükseldi.
Nepal polisi tarafından cuma günü sabah saatlerinde yapılan açıklamada, kurtarılan kişi sayısının 1.545'e ulaştığı ve etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Nepal Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi de perşembe günü yerel saatle 22.00 itibarıyla 977 kişiden haber alınamadığını duyurdu.
Kaynak: Xinhua
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