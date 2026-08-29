Nepal'de Sel Felaketi: 626 Ölü, 2426 Kişi Kayıp
Nepal'de sel felaketinde 626 kişi hayatını kaybetti, 2426 kişiden haber alınamıyor.
KATMANDU, 29 Ağustos (Xinhua) -- Nepal Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurumu yıkıcı sel felaketinin ardından cumartesi günü yerel saatle 10.00 itibarıyla 626 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 2.426 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı.
Kaynak: Xinhua
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