Nepal\'de Sel ve Toprak Kaymasında 224 Ölü

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KATMANDU, 2 Ekim (Xinhua) -- Nepal'de sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükselirken, 17 milyar Nepal rupisinin (127 milyon ABD doları) üzerinde maddi zarar yaşandı.

Hükümet Baş Sekreteri Ek Narayan Aryal, afetlerde 158 kişinin yaralandığını, 24 kişiden ise haber alınamadığını söyledi.

Aryal, Salı günü akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında arama ve kurtarma çalışmaları için 30.700 güvenlik personelinin görevlendirildiğini belirtti.

Başbakan KP Sharma Oli, basın toplantısında arama kurtarma çalışmalarının iki gün içinde sona ereceğini ve afetlerden etkilenen 4.000'den fazla kişinin kurtarıldığını söyledi.

Oli, hükümetin Cuma ve Cumartesi günü devam eden muson yağmurlarının yol açtığı felaketlerin bu kadar geniş çaplı bir yıkıma yol açacağını tahmin edemediğini kabul etti.

Salı günü ülkede bayrakların yarıya indirilmesiyle üç günlük ulusal yas başladı.