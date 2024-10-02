Nepal'de Sel ve Toprak Kaymasında 224 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nepal'de Sel ve Toprak Kaymasında 224 Ölü

Nepal\'de Sel ve Toprak Kaymasında 224 Ölü

Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 224'e yükseldi, 17 milyar Nepal rupisi zarar var.

02.10.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KATMANDU, 2 Ekim (Xinhua) -- Nepal'de sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükselirken, 17 milyar Nepal rupisinin (127 milyon ABD doları) üzerinde maddi zarar yaşandı.

Hükümet Baş Sekreteri Ek Narayan Aryal, afetlerde 158 kişinin yaralandığını, 24 kişiden ise haber alınamadığını söyledi.

Aryal, Salı günü akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında arama ve kurtarma çalışmaları için 30.700 güvenlik personelinin görevlendirildiğini belirtti.

Başbakan KP Sharma Oli, basın toplantısında arama kurtarma çalışmalarının iki gün içinde sona ereceğini ve afetlerden etkilenen 4.000'den fazla kişinin kurtarıldığını söyledi.

Oli, hükümetin Cuma ve Cumartesi günü devam eden muson yağmurlarının yol açtığı felaketlerin bu kadar geniş çaplı bir yıkıma yol açacağını tahmin edemediğini kabul etti.

Salı günü ülkede bayrakların yarıya indirilmesiyle üç günlük ulusal yas başladı.

Kaynak: Xinhua

Hükümet, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Dünya, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de Sel ve Toprak Kaymasında 224 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:27:43. #1.13#
SON DAKİKA: Nepal'de Sel ve Toprak Kaymasında 224 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement