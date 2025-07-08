Nepal'de Seller: 18 Kayıp

KATMANDU, 8 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in kuzeyinde aralıksız devam eden yağışların yol açtığı sellerde en az 18 kişiye ulaşılamıyor.

Rasuwa bölge polis yetkilisi Komiser Krishna Dhital salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada Rasuwagadhi sınır noktasında meydana gelen sellerde en az 18 kişinin kaybolduğuna dair ihbarlar aldıklarını söyledi.

"Kayıp olduğu bildirilen kişilerin çoğu, sınıra yakın bir kuru limanda çalışıyordu" diyen Dhital, sınır noktasındaki bir köprünün selde yıkıldığını ve limanda park halindeki çok sayıda elektrikli aracın sürüklendiğini belirtti.

Muson yağmurları her yıl Nepal'de büyük hasara neden oluyor.